PlayStation Portal non venderà moltissimo, secondo un noto analista

In vendita a un prezzo di 219,99€, PlayStation Portal possiede secondo Piscatella dei "punti di frizione" evidenti, fra cui appunto la somma richiesta per l'acquisto ma anche le funzionalità limitate e il requisito di possedere una PS5 per poterlo utilizzare.

Nel caso non lo sappiate, l'attach rate è il rapporto che indica in questo caso quanti possessori di PlayStation 5 acquisteranno PlayStation Portal ; e una percentuale a cifra singola, considerando i 41,7 milioni di PS5 vendute finora, significherebbe qualcosa entro i 4 milioni di unità.

Sarebbe comunque un ottimo risultato

Per Mat Piscatella, in verità, un attach rate a singola cifra rispetto alle vendite di PS5 non sarebbe affatto un cattivo risultato per PlayStation Portal, proprio alla luce del campo di utilizzo molto limitato di questo handheld.

Chiaramente bisognerà capire quali siano le aspettative di Sony nei confronti dell'ex Project Q, e quale attach rate riterranno soddisfacente.