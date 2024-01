Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Tifa di banrcosplay ci offre un drink

Tifa è senza dubbio una dei personaggi femminili più iconici della saga di Final Fantasy e, in generale, uno dei più conosciuti nell'ambito dei videogiochi. La rivedremo protagonista anche in Final Fantasy 7 Rebirth nel giro di poche settimane e per ingannare l'attesa vi proponiamo lo stupendo cosplay di Tifa realizzato da banrcosplay ispirandosi al remake.

Tifa non ha bisogno davvero di grandi presentazioni. Amica d'infanzia di Cloud, il protagonista di Final Fantasy 7, è un personaggio centrale della storia, nonché una combattente esperta che mette a tappeto gli avversari sfruttando le arti marziali.