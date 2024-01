Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Asuka da Shirogane ci augura un buon 2024

Siamo ormai nel 2024 e Shirogane ha voluto salutare l'arrivo del nuovo anno riproponendo uno dei suoi cavalli di battaglia: uno splendido cosplay di Asuka con il celebre personaggio di Neon Genesis Evangelion vestito a tema.

Di recente ASUS ROG ha presentato una linea di prodotti in stile Evangelion dedicati ad Asuka e all'EVA-02, a conferma di quanto la scaltra Second Children sia ancora oggi una figura di spicco nel panorama degli anime.

Ebbene, la modella russa è sempre stata un fenomeno a interpretare Asuka: vuoi per l'evidente somiglianza fisica, vuoi per la sua abilità con acconciature e makeup, vuoi per la fantasia utilizzata di volta in volta per dar vita a nuove e simpatiche varianti.