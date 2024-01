Le esclusive Nintendo più attese del 2024

Nintendo si sta preparando per un 2024 ricco di uscite, soprattutto nel primo semestre dell'anno. Quasi tutto il cast dei personaggi principali del Regno dei Funghi, da Super Mario a Luigi passando per la Principessa Peach e Donkey Kong, farà la sua apparizione come protagonista o coprotagonista di qualche gioco, a prescindere che si tratti di una novità assoluta, un remake o una remaster. Sulla grande N, però, troneggia lo spettro di un annuncio protagonista di infiniti rumor e attesissimo dai fan: quel successore di Nintendo Switch che spiegherebbe anche l'assenza di uscite importanti previste per l'autunno. Quali sorprese riserverà quest'anno lo scopriremo nei prossimi mesi, ma in questo speciale sulle esclusive Nintendo più attese del 2024 passiamo in rassegna ai principali giochi in arrivo e alle loro finestre di lancio confermate, con una piccola parentesi sui possibili annunci futuri.

Another Code: Recollection (19 gennaio) In pochi si aspettavano che Nintendo rispolverasse una delle sue saghe meno note eppure il prossimo gennaio i giocatori potranno tornare a risolvere enigmi insieme ad Ashley Il primo gioco su cui i fan della Nintendo potranno mettere le mani è Another Code: Recollection, un bundle che contiene i remake di Another Code: Two Memories e Another Code: R - Viaggio al confine della memoria. Queste due avventure raccontano la storia di Ashley, una ragazza che si ritrova a dover esplorare luoghi misteriosi alla ricerca di risposte sul destino dei suoi genitori. Lo stile è quello del classico punta e clicca a base di enigmi e il primo capitolo, Two Memories, è considerato uno dei giochi più influenti usciti su Nintendo DS, anche grazie a una serie di ingegnose soluzioni che sfruttavano l'uso del touch screen e dei due schermi della console. Another Code: R, invece, venne pubblicato nel 2009 su Wii, sebbene la critica non lo apprezzò quanto l'episodio originale. Chi volesse farsi un'idea può trovare sull'eShop una demo che dà un antipasto dei miglioramenti agli enigmi e all'interfaccia. Il ritorno di questa saga "minore" di Nintendo è stata una delle sorprese dell'ultimo Direct e ha fatto la felicità della ristretta ma fedele community di appassionati di questa saga.

Mario vs. Donkey Kong (16 febbraio) Un remake con nuovi asset, suoni e animazioni di un classico del mondo di Super Mario è sempre una buona notizia per i fan di Nintendo che potranno rivivere i puzzle di Mario vs. Donkey Kong in una veste tutta nuova Chi ha vissuto i giorni di gloria del Game Boy Advance non potrà perdersi il remake di Mario vs. Donkey Kong, un classico del mondo Nintendo. Come Super Mario RPG e The Legend of Zelda: Link's Awakening prima di lui, questo gioco è stato completamente ricostruito con grafiche 3D, sequenze cinematiche nuove e un comparto sonoro interamente rivisto. Mario vs. Donkey Kong mescola gli elementi di platforming in 2D tipici dell'idraulico più famoso dei videogiochi con enigmi in cui bisogna trovare una chiave per aprire la porta che conduce al livello successivo. L'obiettivo è ritrovare tutti i Mini-Mario che Donkey Kong ha rubato dalla fabbrica e per sconfiggere questo nemico potrete persino portare con voi un amico per giocare in cooperativa, una funzione non disponibile ai tempi dell'uscita originale del gioco.

Princess Peach: Showtime (22 marzo) Quasi 19 anni dopo l'uscita di Super Princess Peach, la principessa del Regno dei Funghi torna protagonista di un videogioco con il compito di salvare tutti quanti La Principessa Peach è di nuovo protagonista di un videogioco con Princess Peach Showtime, in arrivo il prossimo 22 marzo. Convinta da uno dei suoi sudditi ad andare a uno spettacolo, la principessa del Regno dei Funghi si ritroverà intrappolata nel teatro dove lo show era in programma e dovrà salvare spettatori e attori da un malvagio nemico. Per combattere i suoi avversari Peach potrà fare affidamento sui poteri del nastro di Stella, la guardiana del teatro. Quando anche questi poteri non bastano, potrà trasformarsi in Peach Spadaccina per affrontare in punta di spada i cattivi dello spettacolo, passando anche per altre ambientazioni, come un museo dove la principessa diventerà Detective Peach per indagare sui misteri degli artefatti esposti. Ad aspettare i fan della principessa più famosa dei videogiochi ci saranno anche Peach pasticciera, Peach maestra del kung fu e molte altre trasformazioni.

Luigi's Mansion 2 HD (estate 2024) Quella di Luigi's Mansion 2 è una remaster inaspettata vista la relativa giovinezza del gioco (uscito nel 2013) ma l'aggiunta di nuovi enigmi, gadget e di una modalità multigiocatore potrebbe convincere i fan della serie a tornare a Cupavalle Luigi's Mansion 2 riceverà una rinfrescata grafica la prossima estate con Luigi's Mansion 2 HD, che riproporrà con aggiunte al gameplay e una nuova modalità multigiocatore il gioco originariamente uscito nel 2013 su Nintendo 3DS. Incaricati di ritrovare il vostro fratello pasticcione, dovrete vestire i panni del più pauroso dei personaggi Nintendo per affrontare i fantasmi che popolano Cupavalle. Armati del vostro Poltergust 5000, un aspirapolvere con cui muovere oggetti e catturare fantasmi, potrete farvi largo tra le stanze della grande casa infestata che vi è stato chiesto di investigare, oltre a diversi altri ambienti come una fabbrica di orologi abbandonata o una miniera.

Paper Mario: Il Portale Millenario (2024) Paper Mario ha una community di fan devotissima, che sarà felice di vedere il ritorno del Portale Millenario con una grafica e un comparto sonoro migliorati Un altro gioco che riceverà un'importante remaster l'anno prossimo è Paper Mario: Il Portale Millenario originariamente uscito in esclusiva per il GameCube nel 2004. Il gioco avrà una maggiore risoluzione, una migliore illuminazione, texture aggiornate e un comparto audio rimaneggiato per riproporre una delle avventure del Mario di carta che stanno più a cuore agli appassionati. Lo stile grafico e le animazioni uniche del Portale Millenario non hanno bisogno di presentazioni e il ritorno di questo episodio che ha segnato l'infanzia di così tanti amanti della grande N è stato accolto con gioia. La data di uscita è al momento fissata a un semplice 2024.