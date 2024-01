Baldur's Gate 3: continuano i problemi con i salvataggi su Xbox, i consigli di Larian Studios

Nonostante alcuni aggiornamenti pubblicati in precedenza, sembra che su Xbox proseguano i problemi relativi ai salvataggi per quanto riguarda Baldur's Gate 3, con inconvenienti che possono portare in certi casi all'eliminazione dei progressi, pertanto Larian Studios ha consigliato una soluzione da adottare.

Il problema sembra sia collegato sia al gioco che al software di sistema di Xbox, che evidentemente crea qualche conflitto tra la piattaforma cloud, il sistema operativo della console e Baldur's Gate 3, in una situazione che si presenta parzialmente simile a quanto visto in passato anche con altri titoli, sebbene molto raramente.

La questione non riguarda tutti gli utenti, ma può verificarsi in alcuni casi, pertanto il rischio persiste su Xbox, nonostante sia Larian che Microsoft abbiano pubblicato degli aggiornamenti specifici che dovrebbero avere quantomeno ridotto l'incidenza del bug.