La classifica dei giochi del 2023 che hanno vinto più GOTY: il distacco è notevole

Il 2024 è iniziato e un po' tutti nel mondo hanno detto la propria sul 2023 e sui videogiochi pubblicati, eleggendo i migliori dell'anno. Il migliore tra i migliori è il " GOTY ", ovvero il Game of the Year (Gioco dell'anno). Ora, un sito si sta occupando di raccogliere tutti i premi GOTY assegnati dalle testate e dai rispettivi lettori, creando così una classifica dei giochi che hanno vinto più "statuine". Ecco la classifica :

I vincitori dei GOTY, nessuna sorpresa all'orizzonte

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non si avvicina a Baldur's Gate 3, ma rimane uno dei preferiti al mondo

Baldur's Gate 3 è ovviamente al primo posto, raggiungendo i 130 premi anche grazie al vostro voto: il 39% del pubblico di Multiplayer ha infatti assegnato il GOTY al GDR di Larian Studios.

A seguire, sebbene con ampio distacco, troviamo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si accontenta di "soli" 60 premi. In terza posizione c'è Alan Wake 2 che, pur avendo avuto poco spazio per emergere visto l'uscita a fine anno, è stato in grado di portarsi a casa 38 GOTY.

Dalla quarta posizione in poi, invece, le cifre si fanno nettamente inferiori, con Marvel's Spider-Man 2 che riesce a prendere 6 premi. Il grosso della classifica è composto da giochi con uno o due premi.

Ovviamente non ci è possibile verificare che la classifica sia completa: è credibile che vi sia da qualche parte nel mondo qualche testata che non è stata conteggiata o qualche voto utente non notato. Non dobbiamo prendere questi numeri come cifre precise e definitive, quanto più come un indicatore generico di quali sono i giochi che hanno attirato maggiormente l'attenzione di critica e pubblico negli ultimi 12 mesi.