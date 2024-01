Meta Quest 2 cala di prezzo in modo definitivo: ecco le cifre del visore e degli accessori

Meta ha annunciato, tramite il proprio blog ufficiale, che il prezzo di Quest 2 - il visore VR che ha da poco ricevuto un aggiornamento con la versione 3 - calerà in modo definitivo, almeno negli Stati Uniti. Il visore costerà 249.99 dollari nel modello da 128 GB e 299.99 dollari nel modello da 256 GB.

Si tratta del prezzo proposto per circa due mesi a fine 2023 e ora divenuto fisso. In Italia, il prezzo scontato era 299.99€ per il modello da 128 GB e, tramite Meta Quest Store, è possibile acquistarlo ancora adesso a tale prezzo. Su Amazon, come potete vedere nel box qui sotto, è invece al momento della scrittura risalito di prezzo. Dovremo vedere se la cifra calerà in modo definitivo anche in Italia e anche su Amazon.