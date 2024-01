Come riferito dal presidente Takashi Kiryu, Square Enix ha intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera "aggressiva" nel prossimo futuro, come un elemento importante per la crescita strategica dell'azienda.

Nell'ormai tradizionale "lettera per il nuovo anno", che in precedenza avevano fatto ampiamente discutere per i noti piani riguardanti NFT, blockchain e altri modelli di business perseguiti dalla compagnia, in questo caso il presidente di Square Enix si è soffermato in maniera particolare sull'uso dell'IA.

L'idea di Kiryu per il prossimo futuro di Square Enix è di "essere aggressivi nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie all'avanguardia, sia per lo sviluppo dei nostri contenuti che nelle funzionalità di publishing".