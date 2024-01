Star Wars, la regista del nuovo film con Rey si apre dopo mesi di silenzio

Tra i vari progetti di Star Wars in arrivo vi è anche un nuovo film dedicato a Rey, interpretata da Daisy Ridley e protagonista della più recente trilogia della saga di Lucasfilm. Il progetto è stato rallentato dagli scioperi e non abbiamo scoperto molto sul film, ma recentemente la regista - Sharmeen Obaid-Chinoy - si è leggermente aperta sulla questione.

"Sono molto entusiasta del progetto perché sento che quello che stiamo per creare è qualcosa di molto speciale", ha dichiarato Obaid-Chinoy alla CNN. "Siamo nel 2024 ed era ora che una donna si facesse avanti per dare forma a una storia in una galassia molto, molto lontana".

Questo commento non ci dice molto sul film di Star Wars, ma dà un'importante conferma: Sharmeen Obaid-Chinoy è ancora la regista della pellicola e il tutto è ancora in produzione, cosa non scontata.