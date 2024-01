Steam: i giochi più venduti tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024

Come potete vedere, senza grande sorpresa continua a essere un grande successo Baldur's Gate 3. Il grosso della classifica è ovviamente composto dai free to play che guadagnano tramite le microtransazioni. Tra i giochi premium di maggior successo troviamo anche Lethal Company - recentemente divenuto virale tramite il mondo dello streaming -, Cyberpunk 2077 ed Elden Ring.

La classifica con solo i giochi a pagamento

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è in classifica

Ecco la classifica dei giochi che hanno guadagnato di più su Steam considerando unicamente i giochi a pagamento:

Baldur's Gate 3 Steam Deck Lethal Company Call of Duty Cyberpunk 2077 ELDEN RING EA SPORTS FC 24 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Monster Hunter: World Ready or Not Forza Horizon 5 Rust Tom Clancy's Rainbow Six Siege Monster Hunter World: Iceborne Resident Evil 4 Dead by Daylight The Elder Scrolls Online

Considerando solo i giochi a pagamento, la classifica aggiunge nomi importanti come Forza Horizon 5, Dead by Daylight e Resident Evil 4 che continuano a ottenere successo. Probabilmente per ancora qualche settimana la classifica non cambierà in modo particolare visto che le prime grandi uscite dell'anno sono previste per la seconda metà di gennaio 2024.

Ricordiamo infine che questa classifica non è creata in base al numero di unità vendute ma in base ai ricavi generati. In altre parole, Steam Deck non ha venduto più unità di Lethal Company e di tutti gli altri giochi, semplicemente in qualità di hardware costa di più quindi riesce facilmente a finire in cima alla classifica.