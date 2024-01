PlayStation Plus, gennaio 2024: A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World

La selezione che include A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World ha convinto gli esigentissimi lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro sondaggio , sembra di sì: il 23% degli utenti si è detto molto soddisfatto dei giochi di gennaio, il 30% abbastanza soddisfatto, per un totale di feedback positivi pari al 53%.

Gennaio 2024 sembra segnare l'inizio di un nuovo trend per PlayStation Plus , protagonista di un aggiornamento senza dubbio più interessante rispetto a quanto visto negli ultimi mesi dell'anno che si è appena concluso, con tre titoli anche stavolta piuttosto diversi tra loro ma tutti validissimi.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di A Plague Tale: Requiem , il titolo di Asobo Studio si pone come uno spettacolo per gli occhi sul piano tecnico e artistico , consegnandoci ambientazioni straordinariamente dettagliate e ispirate, nonché sequenze action tanto drammatiche quanto spettacolari, che grazie agli ultimi aggiornamenti possono girare anche a 60 fps su PS5 .

Il gameplay stealth della saga trova un'evoluzione in questo seguito, con scenari più ampi e diverse tipologie di nemici che dovremo cercare di aggirare o eventualmente di eliminare, facendo leva sulle abilità che Amicia ha sviluppato per sopravvivere e sulla sua incrollabile determinazione, nonché sulla capacità di Hugo di controllare la terribile maledizione.

Giunti in un villaggio alla ricerca di una cura per il male che affligge il piccolo Hugo, i due si ritrovano a dover scappare di nuovo quando lo sciame dei ratti viene scatenato inconsciamente dal potere del ragazzino; e così vanno alla ricerca di un'isola che gli è comparsa in sogno, un luogo che sembra legato alla maledizione della Macula e dove potrebbe esserci una risposta alle loro domande.

Equipaggiati con un devastante arsenale e un guanto speciale in grado di donarci la capacità di emettere potenti attacchi elettrici, ci troveremo ad affrontare avversari sempre più forti ed enormi boss nel tentativo di sventare la terribile minaccia che incombe sulla frontiera, nell'ambito di un sistema di combattimento che ricorda quello di God of War : ne abbiamo parlato nella recensione di Evil West .

Vampiri e far west : una miscela esplosiva per l'ultimo action shooter di Flying Wild Hog, Evil West . Il gioco ci mette al comando di Jesse Rentier, uno degli ultimi cacciatori di mostri di un'organizzazione segreta che difende l'America dalle forze oscure che si muovono nell'ombra, pronte a sferrare il proprio attacco per conquistare il paese approfittando di caos e conflitti.

Nobody Saves the World

L'azione frenetica di Nobody Saves the World

Nobody Saves the World è l'ultima creatura di Drinkbox Studios, il team autore di Guacamelee!: un originale action RPG con visuale dall'alto in cui controlliamo Nobody, un esserino apparentemente anonimo e innocuo che un giorno entra in possesso di una misteriosa bacchetta magica e acquisisce in tal modo i poteri che gli serviranno per salvare il mondo.

Grazie alla bacchetta, infatti, il protagonista dell'avventura può assumere svariate forme differenti e le abilità legate a ognuna di esse, utilizzandole per ripulire i livelli dalla presenza di numerosi nemici e guadagnando in cambio costanti miglioramenti, in un percorso di progressione che si pone come uno degli aspetti più interessanti dell'esperienza: ulteriori dettagli nella recensione di Nobody Saves the World.