Warhammer 40.000: Rogue Trader, l'update 1.0.88 migliora le performance e altro

Warhammer 40.000: Rogue Trader ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento con l'update 1.0.88, che migliora le performance su console e anche altri aspetti del gioco Owlcat Games, andando ad aggiustare una grande quantità di elementi che vanno da quest "rotte" a scene d'intermezzo non funzionanti.

Alcune correzioni sono peraltro specifiche per alcune piattaforme, come vediamo per Xbox Series X|S sulle quali il team ha lavorato specificamente per eliminare alcuni crash relativi anche a problemi di gestione della memoria, ma in generale si tratta di una patch importante, disponibile in queste ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Potete trovare le note ufficiali con tutti i dettagli nella fonte linkata qui sotto, considerando peraltro che alcune descrizioni potrebbero anche contenere spoiler, dunque segnaliamo l'eventuale presenza di anticipazioni, sebbene si tratti di descrizioni a carattere soprattutto tecnico.