Tomb Raider: Angel of Darkness, il Remake in Unity Engine ha ora una demo giocabile

Tra le varie opere di ricostruzione e ristrutturazione artigianali incentrate su Tomb Raider, segnaliamo che sta andando avanti anche l'interessante Remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unity Engine , che ora ha una demo disponibile al pubblico in versione pre-alpha.

Tomb Raider: Angel of Darkness, un'immagine del Remake in Unity Engine

Trattandosi di una rielaborazione con ricostruzione totale di asset e scenari, viene definito "remake", anche se ovviamente non si tratta di un'operazione ufficiale e riconosciuta dagli sviluppatori e dal publisher originali, ma è comunque un'opera interessante.

Da notare, peraltro, che parallelamente un altro team sta sviluppando anche un altro remake di Tomb Raider: Angel of Darkness, in questo caso in ambiente Unreal Engine, dunque sarà interessante vedere le eventuali differenze e somiglianze tra i due prodotti.

Il capitolo originale è uscito nel 2003, come sesto episodio della serie e proseguimento di Tomb Raider: Chronicles. Piuttosto criticato all'epoca del lancio, presentava alcune caratteristiche innovative come elementi quasi in stile RPG e uno stile alquanto oscuro rispetto a quanto visto in precedenza, con ambientazioni prevalentemente urbane.