Tomb Raider: The Angel of Darkness è stato letteralmente restaurato per Tomb Raider IV-VI Remastered

Si tratta del capitolo più discusso, in cui troviamo una Lara in fuga dall'accusa di aver ucciso il suo ex mentore Werner Von Croy. Quando fu pubblicato era pieno di problemi e non mantenne la promessa di far evolvere la serie traghettandola verso il futuro , tanto da portare alla fine del primo ciclo dei Tomb Raider, quello Core Design, che ormai stavano vivendo un periodo di forte stanca.

Tra i capitoli originali della serie Tomb Raider, tornati nelle raccolte rimasterizzate Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft e Tomb Raider IV-VI Remastered , il gioco che ha richiesto più lavoro ad Aspyr, lo studio di sviluppo, per essere riproposto al pubblico moderno è stato senza dubbio Tomb Raider: The Angel of Darkness , almeno stando a quanto raccontato dagli sviluppatori in un post sul blog ufficiale della serie, in cui si parla di vero e proprio restauro .

I contenuti restaurati

Con il tempo però, The Angel of Darkness ha acquisito un suo seguito, "con i fan che si sono trasformati in archeologi digitali per cercare contenuti tagliati e potenzialità inespresse del gioco," viene raccontato nel post. "Il progetto Tomb Raider IV-VI Remastered punta a realizzare appieno il potenziale di The Angel of Darkness, ripristinando molti dei contenuti originariamente previsti. Gli sviluppatori di Aspyr si sono concentrati sulla reintroduzione di elementi che i fan hanno sempre apprezzato, migliorando l'esperienza di questo classico di culto."

Di quali novità e contenuti restaurati stiamo parlando? "Come nei precedenti giochi rimasterizzati, i giocatori possono scegliere tra comandi "Tank" o "Modern"", viene spiegato. "Tuttavia, consigliamo vivamente di utilizzare i comandi moderni (preferibilmente con un gamepad), poiché gli sviluppatori hanno dato nuova vita a questa modalità. Con i comandi moderni, Lara è notevolmente più reattiva e intuitiva da gestire.La telecamera è ora completamente ruotabile a 360 gradi e Lara può saltare nella direzione indicata dalla telecamera senza dover regolare la posizione del personaggio. Non solo Lara può sparare in volo ed eseguire più salti consecutivi, ma può anche sparare da dietro gli angoli in modalità stealth."

Un grosso lavoro è stato fatto anche sulle abilità di Kurtis Trent, considerato un personaggio dal grande potenziale inespresso. "Ex legionario addestrato secondo gli insegnamenti dei Lux Veritatis, possiede abilità psichiche, tra cui il controllo della spada Chirugai." Cosa è stato fatto per lui nell'edizione rimasterizzata? Intanto è stata ripristinata l'abilità di Kurtis di usare la Chirugai durante il gioco. Sebbene preferisca la sua pistola Boran X personalizzata, la Chirugai è inestimabile quando finiscono i proiettili. Inoltre Kurtis può ora creare uno scudo psichico attorno al suo corpo, utile nei combattimenti contro i boss. Infine, può correre come Lara e sparare da dietro gli angoli in modalità stealth.

Ma le novità non sono finite, perché c'è anche altro, come l'area di allenamento dei vicoli parigini, che è stata ripristinata. "Nell'originale Angel of Darkness, il livello dei Vicoli Parigini nascondeva un'area di allenamento incompiuta" dedicata all'abilità "crawl". Non era accessibile, se non usando dei software esterni, ma ora è stata integrata nel gioco ed è diventata parte di un percorso opzionale.

Tra le altre novità, spiccano l'aggiunta di oggetti utili in vendita al Banco dei Pegni di Rennes e dall'Erborista, come silenziatori, mirini laser, kit di primo soccorso e antidoti, che servono a rendere più interessante la ricerca di soldi nascosti nel Ghetto di Parigi. Restaurate anche alcune battute doppiate di Lara e Kurtis, che ampliano il contesto della storia, ed evidenziata la presenza del Taccuino di Werner Von Croy, facile da mancare nell'originale, che ora si apre automaticamente la prima volta che Lara si sveglia nel vagone ferroviario abbandonato. Contiene informazioni cruciali sulla trama e sugli enigmi ed è stato aggiornato con nuove voci, che si aggiungeranno nel corso del gioco. Infine, sono stati ripristinati alcuni oggetti dell'inventario, come il bastone di Von Croy.

Aspyur ha promesso che c'è anche di più in ballo, ma sapremo tutto quando il gioco sarà lanciato il 14 febbraio 2025, su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.