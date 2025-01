Don't Look Up di Netflix non piacque ai critici, ma pare essere stato visto da un numero spaventoso di persone

"Le stime su quante persone hanno visto quel film, Netflix non lo dirà mai con precisione, sono tra i 400 milioni e il mezzo miliardo," ha detto McKay a NME. La cifra è davvero elevatissima, considerando che va ben oltre il numero di abbonati attuali a Netflix (circa 282,7 milioni) . Non è chiaro quindi se nel conteggio riportato da McKay figurino le visioni multiple, o se siano state stimate anche le visioni in famiglia o con gli amici.

Il film di Netflix "Don't Look Up" con Leonard Dicaprio, non è stato un grande successo tra i critici al momento della sua uscita nel 2021. In effetti i giudizi furono abbastanza tiepidi. Tuttavia, il regista Adam McKay ha dichiarato che è stato guardato da quasi mezzo miliardo di persone , tanto da essereun enorme successo.

Un successo di pubblico

"Don't Look Up" è una commedia nera satirica che racconta di una cometa in rotta di collisione con la Terra. Il cast del film è davvero stellare e include il già citato Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep e altri ancora. È il secondo film più popolare di sempre su Netflix, superato solo da "Red Notice".

Nell'intervista, McKay ha poi esaltato la risposta del pubblico, definita "fonte di ispirazione ed energia", in contrapposizione a quella dei "critici o dei custodi della cultura" che secondo lui lo hanno odiato. "È finito al primo posto in circa 85 paesi, tra cui Pakistan, Vietnam, Stati Uniti e Uruguay. È estremamente raro per una commedia, che di solito è limitata da riferimenti culturali regionali."

"Don't Look Up" è disponibile solo in streaming su Netflix, nel caso in cui vogliate vederlo.