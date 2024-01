PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro con gli Sconti di Gennaio

Su PlayStation Store sono attivi gli Sconti di Gennaio, la promozione che durerà fino all'Epifania e che consente di acquistare diversi giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro. Quali sono i nostri suggerimenti?

Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville può essere senz'altro un buon punto di partenza, e sebbene quest'ultimo episodio della serie prodotta da Electronic Arts sia passato un po' in sordina, ha delle ottima qualità: potete riscoprirle per soli 2,99€ anziché 29,99€.

Con il sequel uscito da poco, le offerte del PS Store possono rappresentare un'ottima occasione per recuperare il divertente Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans, un accorato omaggio al dinamico duo del cinema italiano che potete portarvi a casa per soli 4,99€ anziché 19,99€, oppure 3,99€ se siete abbonati a PlayStation Plus.