Everywhere, analisi del trailer di debutto alla Gamescom 2022

L'attesa è finita e le chiacchiere stanno a zero: Lesie Benzies ha finalmente mostrato il suo Everywhere con un interessante trailer di debutto alla Gamescom 2022.

Everywher era dappertutto e in nessun luogo: l'ambizioso progetto di Build a Rocket Boy, il team fondato dall'ex Rockstar Games Leslie Benzies, veniva considerato da alcuni come l'anti-GTA, da altri come puro vaporware e in ogni caso nulla che potesse mai impensierire la serie da centinaia di milioni di copie vendute che Benzies stesso ha contribuito a creare. La comunicazione promozionale relativa al gioco avveniva per lo più attraverso rumor e sedicenti leak che tuttavia si rivelavano sempre infondati, ma sembravano puntare, se non altro, a tenere vivo il "buzz" attorno al titolo, mostrato solo con alcuni artwork estremamente generici e che nulla rivelavano del tipo di esperienza che ci saremmo trovati di fronte. Ebbene, alla Gamescom 2022 l'attesa si è finalmente conclusa e durante l'Opening Night Live condotta da Geoff Keighley abbiamo potuto vedere la creatura di Leslie Benzies in azione: ecco la nostra analisi del trailer di Everywhere.

Il trailer Everywhere, uno degli scenari del gioco Scenari, paesaggi, biomi differenti: la prima parte del trailer di Everywhere si presenta come una carrellata di ambientazioni che evidentemente fanno parte del gioco, che avremo modo di esplorare e al cui interno potremo cimentarci con diverse attività. Si parte con una città futuristica che sorge in mezzo a quello che sembra un deserto, poi vediamo il deserto stesso e le sue rocce rosse, mentre un paio di buggy sfrecciano a tutta velocità. A questo punto è la volta di una rigogliosa foresta, con alberi altissimi che puntano verso il cielo, che lascia infine il posto a quello che pare l'interno di un vulcano, con magma bollente, fumi e scintille. Quando arriva il turno di un nuovo sguardo a un ambiente desertico, il montaggio del video cambia e le sequenze diventano collage, alternando questi spazi aperti nel mezzo della natura a luoghi asettici, metallici, in cui si muovono alcuni personaggi. La carrellata si sofferma per un secondo sulla scena di uno spettacolo musicale, a sottolineare i risvolti social di questa esperienza, ed è a quel punto che si passa all'azione: vediamo persone che combattono nell'ambito di meccaniche da sparatutto in terza persona estremamente simili a quelle di Fortnite, e poi di nuovo gare automobilistiche: le due attività si alternano mentre i riquadri si fanno sempre più piccoli e compare il logo di Everywhere. Il trailer però non è finito: vediamo un uomo che sembra avere un flashback con simboli misteriosi, razzi che partono verso lo spazio, ferite aperte, esplosioni piccole e grandi. Sono ricordi del mondo che c'era prima? C'è dunque anche dello spessore narrativo all'interno di un progetto presentato finora come tutto e niente, un po' Grand Theft Auto 5 e un po' Ready Player One? A questo punto siamo ansiosi di scoprirlo.

Cosa e quando Everywhere, il personaggio che si vede alla fine del trailer Everywhere promette un'innovativa esperienza open world e farà il proprio debutto nel corso del 2023, sebbene non sia ancora chiaro quali siano le piattaforme di riferimento per il primo progetto di Build a Rocket Boy. Il comunicato stampa parla di un gioco in grado di "miscelare gameplay, avventura, creatività e scoperta all'interno di un'esperienza multi-mondo che ridefinisce il modo in cui gli utenti possono connettersi fra di loro e con lo scenario che li circonda". "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di spingere i limiti di ciò che un videogioco può essere, offrendo al contempo un'innovativa esperienza che mette il giocatore al primo posto", ha dichiarato Leslie Benzies. "Il team che abbiamo costruito e i partner che hanno deciso di accompagnarci dalla fondazione dello studio sono tutti determinati a concretizzare questa peculiare visione. Farne parte è entusiasmante e non vediamo l'ora di rivelare di più."