eFootball 2023 disponibile da oggi con le licenze di Milan e Inter

Da oggi, 25 agosto 2022, è disponibile eFootball 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, dando il via alla Stagione 1 della nuova versione. Il gioco di calcio free-to-play di Konami infatti si è aggiornato con un corposo update, che ha introdotto varie novità, tra cui le licenze ufficiali di Milan e Inter, nuove carte e altro ancora.

In attesa di leggere le note ufficiali complete dell'aggiornamento che verranno pubblicate nella giornata odierna, facciamo una panoramica delle novità di eFootball 2023. Per prima cosa due nuove star del calcio sono diventati Global Amabassador del titolo Konami: Trent Alexander-Arnold e Bruno Fernandes.

Inoltre sono state aggiunte tante nuove licenze. Tra queste troviamo quelle dei club italiani Milan e Inter, a cui si aggiunge il team messicano Club América e la Liga BBVA MX.

eFootball 2023 introduce nuove licenze, tra cui quelle di Milan e Inter

Sono state introdotte anche due nuovi tipi di Carte giocatore. Quelli "In Evidenza" sono giocatori accuratamente selezionati che sono stati autori di prestazioni straordinarie nella "stagione attuale", con performance migliori di quelli In risalto. Le carte "Epico" sono versioni speciali di grandi calciatori del passato che celebrano la loro "stagione decisiva" con una soglia di progressi più alta dei giocatori Leggendari.

Sono stati aggiunti anche nuovi pacchetti. Le Milan, Inter e Club América sono inclusi in Club Pack specifici, completi di 11 Carte giocatore con design esclusivi. I giocatori di questi pacchetti inoltre sono di tipo "In evidenza". Trent Alexander-Arnold ha un suo "Premium Ambassador Pack", in versione "Epica" per celebrare la sua stagione 2019-20. Anche Bruno Fernandes avrà un pacchetto dedicato in autunno. Sempre rimanendo in tema pacchetti, è stato introdotto anche il "Manager pack" che include un set di Programmi Allenamento più un allenatore, tra cui Fabio Cannavaro e Johan Cruijff.