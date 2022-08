Monster Hunter Rise: Sunbreak, trailer annuncia l'Espinas Ardente, in arrivo con il Title Update 2

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Rise: Sunbreak con il quale ha svelato ufficialmente l'Espinas Ardente, il primo dei nuovi mostri in arrivo con il Title Update 2 del prossimo mese.

L'Espinas Ardente è una sottospecie introdotta, come il mostro originale, nell'MMO Monster Hunter Frontier. Si tratta di un esemplare ancor più coriaceo e in grado di generare fiamme ancora più grandi e potenti dell'Espinas normale. Come possiamo vedere nel trailer riesce persino a tenere testa a un drago anziano come il Teostra senza grossi problemi, dunque si tratta di un avversario che i cacciatori non dovrebbero prendere alla leggera.

L'Espinas Ardente debutterà in Monster Hunter Rise: Sunbreak con il Title Update 2, ovvero il secondo aggiornamento gratuito in programma per la fine di settembre. Assieme a lui arriverà almeno un altro mostro nuovo, ancora da svelare, e "mostri potenziati", duque supponiamo nuovi esemplari infetti.

Rimanendo in tema, ieri Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise: Sunbreak ha venduto più di 4 milioni di copie nel mondo.