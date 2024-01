Palworld: niente PvP e cross-play al lancio, la FAQ ufficiale dà nuove informazioni

Dopo aver annunciato la data di uscita di Palworld, che ricordiamo sarà disponibile in versione Accesso Anticipato, lo sviluppatore Pocketpair ha pubblicato una FAQ tramite le pagine di Steam. In tale luogo, ha confermato che il PvP (ovvero la modalità giocatore vs giocatore) non sarà disponibile inizialmente, ma il team sta attualmente testando il PvP internamente e "sperimentando diversi approcci".

"Vogliamo trovare il giusto tipo di PvP che si adatti a Palworld e, quando sarà pronto, condivideremo le novità con tutti voi".

Inoltre, viene confermato che sebbene il gioco sia in uscita su PC, Xbox One e Xbox Series X/S (insieme a Game Pass) nello stesso giorno, non supporterà il cross-play tra Xbox e Steam. Tuttavia, lo sviluppatore sta "lavorando per renderlo possibile il prima possibile!".