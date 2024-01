Palworld: il 'Pokémon con le pistole' ha una data di uscita ed è confermato per il Game Pass

In Palworld, i giocatori possono catturare oltre 100 "Pals" , combattere contro boss e costruire basi. I Pals possono essere utilizzati per svolgere attività al posto vostro, in modo da automatizzare intere linee di produzione. C'è anche un mondo aperto con meccaniche di sopravvivenza e creazione di oggetti, per un massimo di 32 giocatori.

Palworld , il videogioco diventato noto per essere un "Pokémon con le pistole", ha ora una data di uscita: sarà disponibile su PC e Xbox dal 19 gennaio 2024 . Inoltre, sarà pubblicato anche su Xbox Game Pass sin dal lancio, su Windows PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Poco sotto potete vederne anche il trailer ufficiale da poco pubblicato.

Xbox Game Pass, gli altri arrivi inizio 2024

Palworld è così confermato per Xbox Game Pass, ma ovviamente non è l'unico gioco in arrivo in questo inizio 2024. Tra i titoli in arrivo a gennaio troviamo giochi come:

Assassin's Creed Valhalla

Super Mega Baseball 4

Resident Evil 2

We Happy Few...

...e non solo. Per tutti i dettagli, potete trovare il nostro articolo dedicato.