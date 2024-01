Baldur's Gate 3, risolto il bug dei salvataggi su Xbox: ecco quando arriverà l'aggiornamento

Sarà possibile effettuare l'aggiornamento manualmente a partire dal 16 gennaio oppure attendere una settimana extra per la procedura automatica, ha scritto il team di sviluppo, che si è detto ottimista in merito alla risoluzione del problema.

Dopo aver fornito consigli su come aggirare i problemi con i salvataggi di Baldur's Gate 3 su Xbox, Larian Studios ha detto che la questione verrà sistemata attraverso un update del firmware della console.

Fra ban e salvataggi

Quello dei salvataggi non è l'unico problema che ha coinvolto i possessori di Baldur's Gate 3 per Xbox Series X|S: come riportato nei giorni scorsi, alcuni utenti hanno scoperto che caricare sequenze hot di BG3 su Xbox può costare il ban.

Anche in quel caso Larian si è subito attivata per capire cosa fosse accaduto e ha fatto in modo che i ban venissero revocati, sebbene concettualmente sulla questione ci siano ancora parecchie perplessità.