Ahsoka Stagione 2 è stata confermata ufficiale: è ora in produzione

Ahsoka Stagione 2 è stata confermata ufficialmente. L'annuncio è avvenuto in modo furtivo in coda alla notizia della realizzazione di un nuovo film The Mandalorian & Grogu.

Al momento non abbiamo date di uscita per la seconda stagione, ma sembra abbastanza probabile che arrivi dopo il film sui Mandaloriani. Una ipotesi credibile è che ci si debba aspettare l'arrivo alla fine del 2025 o addirittura nel 2026: si tratta però solo di speculazioni, per il momento.