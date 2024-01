Xbox Game Pass, scopriamo i primi giochi di gennaio 2024 in arrivo per gli abbonati

Comincia un nuovo anno per il Game Pass che sembra partire con il piede giusto, a vedere i primi giochi in arrivo questo mese all'interno del catalogo. La prima infornata porta con sé 8 titoli, ovvero una quantità in linea con alcuni dei momenti migliori del servizio, e c'è da dire che anche la qualità è notevole, sebbene non tutti siano particolarmente recenti. In ogni caso, considerando anche il periodo piuttosto calmo sul fronte delle nuove uscite, si tratta di una mandata potenzialmente in grado di tenerci occupati per un bel po' di tempo.

Dopo l'incredibile annata 2023, il nuovo anno dovrebbe portare un'altra dose di novità interessanti, anche per quanto riguarda i giochi di Xbox Game Studios, ovviamente in arrivo al lancio all'interno del catalogo. In attesa di avere notizie su possibili date riguardanti le maggiori esclusive previste per quest'anno, con un possibile evento di presentazione che potrebbe arrivare a breve, diamo intanto una tradizionale occhiata ai nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di gennaio 2024.