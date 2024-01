Pacific Drive, un video di gameplay da 17 minuti per il survival su quattro ruote

Pacific Drive è protagonista di un nuovo video di gameplay della durata di diciassette minuti, pubblicato da Game Informer allo scopo di mostrare in azione l'originale survival su quattro ruote firmato Ironwood Studio.

In uscita il 22 febbraio su PC e PS5, Pacific Drive ci vedrà indagare su di una serie di misteriosi avvenimenti per conto del governo americano, finendo per restare coinvolti in un evento sovrannaturale che cambia completamente lo scenario.

Potremo dunque utilizzare la nostra auto per raggiungere determinate zone, ma spesso e volentieri dovremo anche scendere dal veicolo alla ricerca di risorse e componenti utili a proseguire la missione e a potenziare il nostro mezzo.