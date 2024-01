PS5 Slim, tre nuove colorazioni presentate da Sony al CES 2024

Sony ha presentato tre nuove colorazioni di PS5 Slim al CES 2024: si tratta delle versioni Volcanic Red, Sterling Silver e Cobalt Blue, tutte dotate di lettore disco e caratterizzate da un'elegante finitura metallica.

La casa giapponese non ha menzionato esplicitamente i modelli in questione, né ha fornito dettagli al riguardo. Come si può vedere dalle foto, le PlayStation 5 Slim erano accompagnate da altrettanti controller DualSense dello stesso colore, nonché da una PlayStation Portal collocata di fianco.

Come sappiamo, PS5 Slim è disponibile in Italia dallo scorso novembre, ma Sony non aveva ancora presentato ufficialmente le cover per il nuovo modello, che pure erano state rivelate anzitempo da un leak comparso a ottobre.