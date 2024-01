Helldivers 2 richiede un account PS Network anche su Steam

Helldivers 2 è in arrivo l'8 febbraio 2024 su PC e PS5. Il gioco permetterà agli appassionati di sparatutto di giocare anche in cross-play, ma nel caso vogliate giocare su Steam è comunque necessario possedere un account PlayStation Network.

L'informazione proviene direttamente da Steam, dove viene segnalato che Helldivers 2 "Richiede un account di terze parti: PlayStation Network (Supporta il collegamento all'account di Steam)". Potete vedere il dettaglio nell'immagine qui sotto.

Potete vedere l'informazione in basso a destra

Il motivo più credibile dietro questa scelta è legato al fatto che Helldivers 2, come già detto, supporterà il cross-play. Non è infatti una procedura standard per Sony, che non richiede un account PS Network per i suoi altri giochi su Steam, come God of War, Returnal, Ratchet and Clank Rift Apart e via dicendo.