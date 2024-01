Nintendo Direct e State of Play sono imminenti, secondo Jeff Grubb

Nuovi appuntamenti con Nintendo Direct e State of Play sono imminenti, stando al giornalista Jeff Grubb: a suo avviso l'evento Nintendo si svolgerà certamente a febbraio, mentre quello Sony avverrà entro poche settimane.

"Un nuovo Nintendo Direct verrà di certo trasmesso a febbraio", ha detto Grubb durante l'ultimo podcast di Giant Bomb, aggiungendo di non essere sicuro per quanto riguarda il prossimo State of Play ma che si aspetta di vederlo entro qualche settimana, come detto.

Probabilmente i due eventi verranno trasmessi in risposta all'appena annunciato Xbox Developer_Direct, che vedremo invece il 18 gennaio, e sui social sono già spuntate diverse teorie in merito a ciò che potrebbe accadere durante il Direct.