I videogiochi non sono il medium che fattura di più per la prima volta dal 2012, in UK

I ricavi da contenuti video sono cresciuti del 10% e hanno raggiunto i 4,9 miliardi di sterline, trainati da servizi in abbonamento come Netflix, Disney Plus e Apple TV. Secondo ERA, i ricavi da abbonamenti valgono l'89% del mercato video.

La musica e il mercato nel suo complesso

I ricavi della musica hanno raggiunto i 2,2 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 9,6% rispetto all'anno precedente e a un passo dal miglior anno di sempre per la musica (il 2001).

In tutti e tre i mezzi di intrattenimento, il 92% delle vendite è avvenuto tramite download digitale o streaming.

ERA ha anche illustrato l'andamento dei vari mercati rispetto a prima della pandemia COVID-19. I ricavi dei videogiochi nel Regno Unito per il 2023 rispetto al 2019 sono aumentati del 29,2%, i video dell'88,3% e la musica del 38,8%.

Il gioco per console più venduto è stato EA Sports FC 24. Il titolo video più venduto dell'anno è stato Avatar - La via dell'acqua. L'album più venduto dell'anno è stato The Highlights di The Weeknd, mentre il brano che ha ottenuto i migliori risultati è stato "Flowers" di Miley Cyrus.