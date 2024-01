Ark Survival Ascended, aggiornamento 1.033.029 disponibile: vediamo le novità

Studio Wildcard ha rilasciato l'aggiornamento 1.033.029 di Ark Survival Ascended. Questo aggiornamento sembra apportare correzioni relative al teletrasporto TEK, mentre lo studio riporta la versione del gioco a uno stato precedente.

Studio Wildcard non ha ancora pubblicato un vero e proprio changelog. Tuttavia, qualche giorno fa lo studio ha fatto un annuncio sul Discord ufficiale di Ark riguardo al teletrasporto TEK.

Il team ha scritto, in traduzione: "Stiamo esaminando un problema che causa un DC quando si è in prossimità di un teletrasporto TEK. Presto avremo più informazioni! I giocatori PC possono risolvere il problema aggiornando manualmente il client. Per quanto riguarda i giocatori console, tenete duro. Stiamo tornando alla versione precedente mentre diamo un'altra occhiata alla patch che abbiamo appena distribuito. Grazie per la vostra pazienza! Assicuratevi di riavviare il vostro client Steam se non vedete l'aggiornamento del client".