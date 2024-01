Ubisoft pubblica un video di buon 2024 con una poesia, ma chiede di non fare più fan art NSFW

Ubisoft ha pubblicato un video di buon 2024 per i suoi giocatori, al cui interno viene recitata una sorta di poesia basata sui suoi prodotti. Eccola, in traduzione.

Hai scalato le torri più alte,

e, beh, sei anche caduto da alcune.

Hai pianto quando hai accarezzato il gatto dell'assassino.

Hai corso per il traguardo,

in auto, in bicicletta, con gli sci, con lo skateboard e con le tute alari.

E ci sono state volte in cui

non hai nemmeno fatto schifo!

Ottimo lavoro! Non riuscivi a staccare gli occhi

da quella scena.

(Ma per favore, niente più fan art...)

Hai decimato i tuoi nemici

con una risoluzione di 4k e 120 fps.

Oh no... non quello.

Intendevamo Uno.

Ora disponibile su PS5

e Xbox serie X/S.

Non avete trattenuto...

una sola goccia di sudore.

Una sola...

Andiamo!

Ora non vediamo l'ora di usare i nostri nuovi poteri temporali,

di rispondere con coraggio alla chiamata

e di salpare di nuovo con i vecchi amici verso nuovi luoghi.

Buon anno e buon gioco a tutti!