Echo, la regista della serie Marvel spiega come l'essere transessuale e navajo l'abbia aiutata

La regista di Echo, Sydney Freeland, ha spiegato in che modo l'essere transessuale e navajo l'abbia aiutata a entrare in contatto con Maya Lopez, la protagonista della serie TV Marvel di Disney Plus.

"Penso che, provenendo da diverse comunità emarginate, sono abituata a essere travisata e ritratta male nei media", racconta Freeland. "Così, quando ho visto che si trattava di un personaggio sordo e indigeno, è stato incredibilmente eccitante per me, perché le cose che potrebbero essere estranee o diverse per la gente, per me sono incredibilmente normali. Questo è lo spazio in cui amo stare. È lo spazio in cui amo operare".

"Detto ciò, la mia esperienza personale ha contribuito a definire il mio approccio a questo progetto", continua Freeland. "E poiché non sono sorda, mi ha permesso di aprirmi a persone che hanno vissuto quell'esperienza e che hanno le competenze necessarie per entrare nel progetto e aiutarci a dare forma alla narrazione".

Ogni episodio di Echo inizia con una vignetta colorata che spiega la storia del popolo Choctaw. Freeland racconta che lei e il suo team sono andati in Oklahoma e hanno incontrato la Nazione Choctaw prima delle riprese per chiedere il permesso e aprire un dialogo. Questo è stato fondamentale per Freeland.

"Crescendo, è sempre stato emozionante ogni volta che si vedeva un nativo sullo schermo, che fosse Balla coi lupi o Segnale di fumo. Ogni volta che c'era un personaggio nativo americano, mi ci buttavo sopra e lo vivevo appieno", racconta Freeland. "Quindi avere un'intera serie Marvel guidata da un personaggio indigeno, un personaggio sordo, è incredibilmente eccitante. È incredibilmente gratificante. Non vedo l'ora che la gente conosca Maya Lopez".