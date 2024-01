The Boys: il cosplay di Starlight di Rolyat ci prepara alla Stagione 4 della serie Amazon

Starlight, il cui vero nome è Annie January, ha il potere di assorbire l'elettricità emessa da qualsiasi dispositivo elettrico per poi rilasciarla sul malcapitato di turno tramite un bagliore accecante. All'inizio della serie corona il suo sogno di entrare ne I Sette, il supergruppo più forte e famoso degli Stati Uniti. Tuttavia, Annie scopre presto la cruda realtà: i membri de I Sette sono corrotti e fanno solo gli interessi della Vought, una megacorporazione che si preoccupa solo dei guadagni e non delle persone. Alla fine della terza stagione Annie ha preso una decisione drastica riguardo alla sua carriera da supereroina, che siamo certi avrà dei risvolti importanti nella prossima.

Dopo il finale della terza stagione e Gen V, i fan di The Boys non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nella Stagione 4 della celebre serie prodotta da Amazon Prime Video, che salvo imprevisti dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi. Per ingannare l'attesa Rolyat ci propone un cosplay di Starlight , radioso come la controparte originale.

Un cosplay dal fascino folgorante

Come possiamo vedere qui sotto il cosplay di Starlight realizzato da Rolyat è senza fronzoli ma molto fedele. È basato sulla divisa striminzita imposta dall'infido reparto marketing della Vought per mettere in salto il fisico della folgorante eroina per far sì che riesca a ottenere maggiore popolarità e dunque più guadagni.

Sulle nostre pagine trovate tanti altri cosplay tratti da film e serie tv di successo, come quello di Vedova Nera realizzato da black_widow.cosplay e quello di Kiri da Avatar: La Via dell'Acqua di Alyson Tabbitha. Cambiando completamente genere, potrebbero piacervi anche i cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di Melamori e quello di Nami da One Piece di azuracosplays.