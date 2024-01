Black Widow: il cosplay di Vedova Nera, black_widow.cosplay è legata ma non indifesa

Il mondo Marvel è denso di personaggi e uno dei preferiti del pubblico è Black Widow. La Vedova Nera non tornerà più sul grande schermo, ma i cosplay certamente non smetteranno di celebrarla. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Vedova Nera realizzato da black_widow.cosplay.

black_widow.cosplay ci propone un cosplay di Black Widow ispirato a una scena del film Avengers. Se ricordate, Vedova Nera è legata e sempre in difficoltà, ma in realtà è tutta una farsa per estorcere informazioni a un gruppo di criminali. L'eroina deve però interrompere rapidamente l'interrogatorio perché viene richiamata in azione.

Cosa ne pensate del cosplay di Vedova Nera realizzato da black_widow.cosplay?