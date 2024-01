Giochi in uscita a gennaio 2024 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Concluso un 2023 assolutamente straordinario, a gennaio 2024 vedremo arrivare una prima mandata dei giochi più attesi dagli appassionati su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch; a cominciare naturalmente da The Last of Us Parte 2 Remastered, l'edizione rimasterizzata per PS5 del capolavoro targato Naughty Dog. Tekken 8 proverà a spodestare Street Fighter 6 dal trono, mentre Like a Dragon: Infinite Wealth si occuperà di ribadire la formula in stile JRPG che ha rivoluzionato la serie SEGA negli ultimi anni, con esaltanti combattimenti a turni miscelati alla tradizionale esplorazione libera con le sue tante attività collaterali. Prince of Persia: The Lost Crown segnerà infine il ritorno di un grande classico di Ubisoft, forte di un'interpretazione bidimensionale che rende omaggio alle origini della serie, anche sul piano della sfida, collocata all'interno di una struttura metroidvania ricca di sostanza.

War Hospital L'interfaccia di War Hospital In uscita su PC, PS5 e XSX l'11 gennaio Sviluppato da Brave Lamb Studio, War Hospital è uno strategico ambientato durante la prima guerra mondiale in cui vestiamo i panni di un medico militare che si ritrova a dover gestire un ospedale da campo dove vengono curati i soldati feriti in battaglia. Un'impresa non semplice, visto che dovremo affrontare condizioni igieniche precarie, malattie infettive e scarsità di risorse. Non è tutto: il nostro ruolo ci imporrà di prendere decisioni difficili, scelte morali che possono significare morte o sopravvivenza per le persone che abbiamo il compito di curare, nonché di sostenere il peso delle conseguenze psicologiche della guerra, rese nel gioco in maniera realistica al fine di sensibilizzare gli utenti rispetto al dramma dei conflitti bellici: ne abbiamo parlato nell'anteprima di War Hospital.

Bulletstorm VR I combattimenti in realtà virtuale di Bulletstorm VR In uscita su PC e PS5 il 18 gennaio Bulletstorm VR ripropone il classico sparatutto di People Can Fly in una versione in realtà virtuale per PC e PlayStation VR2. Rivivremo dunque la coinvolgente avventura del comandante Greyson Hunt, tradito insieme alla sua squadra di mercenari dal generale Sarrano, che li ha assoldati per una missione mentendo loro sulla natura dell'obiettivo per poi cercare di eliminarli. All'interno di un inedito contesto VR, potremo utilizzare la frusta elettronica, le tante armi differenti e gli spettacolari bullet time che hanno reso celebre il gioco per ammazzare con stile i nostri avversari, lanciandoli in aria e crivellandoli di proiettili. La nuova edizione include inoltre una modalità extra, in cui ci verrà concesso di controllare la leggendaria Trishka Novak attraverso due nuovi livelli.

Prince of Persia: The Lost Crown Spettacolari combattimenti in Prince of Persia: The Lost Crown In uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 18 gennaio Il grande ritorno della serie Ubisoft punta su di un impianto bidimensionale in stile metroidvania per riconquistare i fan di vecchia data, in una sorta di affascinante mix fra le origini del brand e il futuro. Senza dubbio una delle uscite più interessanti di gennaio, Prince of Persia: The Lost Crown ci mette al comando di un protagonista reinventato, membro di un gruppo di mercenari che si ritrova a dover salvare il principe Ghassan dopo aver difeso il regno dagli invasori. Nell'ambito di una campagna particolarmente corposa e promettente, caratterizzata da un grado di sfida non banale, dovremo saltare e combattere, anche con potenti boss, per portare a termine il nostro difficile incarico. Per fortuna potremo contare sulle abilità speciali derivanti dalla magia che permea gli antichi scenari che fanno da sfondo all'avventura: ulteriori dettagli nel provato di Prince of Persia: The Lost Crown.

Another Code: Recollection Cosa si cela dietro questa porta in Another Code: Recollection? In uscita su NSW il 19 gennaio L'avventura "punta e clicca" di Cing debutta su Nintendo Switch con Another Code: Recollection, un remake che include entrambi gli episodi della serie, ovverosia Another Code: Two Memories e Another Code: R, pubblicati originariamente su Nintendo DS e Wii. Potremo dunque lasciarci coinvolgere nuovamente nella storia di Ashley Mizuki Robins e scoprire cos'è accaduto ai suoi genitori. In Recollection avremo modo di visitare due differenti scenari, l'isola di Blood Edward e il Lake Juliet, sfruttando il nostro istinto per analizzare l'ambiente che ci circonda alla ricerca di tracce da seguire. A supportarci nelle indagini ci sarà il DAS, Dual ANOTHER System: un dispositivo tramite cui fotografare qualsiasi indizio e analizzarlo per poi consultarne le informazioni.

The Last of Us Parte 2 Remastered Ellie in un'immagine ormai iconica di The Last of Us Parte 2 In uscita su PS5 il 19 gennaio Il capolavoro di Naughty Dog debutta su PS5 con una versione nativa, migliorata sul piano della risoluzione, degli effetti visivi e dei caricamenti per consegnarci un'esperienza in grado di sfruttare appieno l'hardware dell'attuale ammiraglia Sony. Disponibile anche sotto forma di aggiornamento per i possessori del gioco su PS4, The Last of Us Parte 2 Remastered è questo e molto altro ancora. La drammatica epopea di Ellie in quel di Seattle si pone infatti ancora oggi come un poderoso pugno nello stomaco per chi aveva apprezzato il primo capitolo della serie. Spinta dal feroce desiderio di vendetta per quanto accaduto durante un evento che definire violento e drammatico è poco, la ragazza parte alla ricerca di un gruppo di componenti del WLF e di una persona in particolare, Abby. Questo viaggio la porterà ad affrontare terribili insidie, mentre le sue mani si macchiano di sangue ed emergono le inevitabili contraddizioni di un conflitto che parte da lontano, esattamente cinque anni prima, quando la spedizione di Ellie e Joel si è conclusa con la terribile scelta che l'uomo si è ritrovato a fare per salvare la ragazza. Abbiamo pubblicato di recente uno speciale su The Last of Us Parte 2 Remastered e i problemi delle riedizioni dei videogiochi.

Graven Libro e incantesimi saranno nostri grandi alleati in Graven In uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 23 gennaio Giunto al termine di un lungo periodo in Accesso Anticipato, Graven si prepara al debutto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a gennaio, mettendoci nei panni di un sacerdote dell'Ordine Ortogonale che viene esiliato per aver difeso una persona e mandato a morire nei pressi di un'orribile palude, trovando però un inaspettato conforto nelle arti magiche. Per molti versi ispirato al classico Hexen, come abbiamo scritto nel provato di Graven, il titolo di Slipgate Ironworks porta sullo schermo un'estetica stile anni '90 mentre ci coinvolge in frenetici combattimenti a base di incantesimi, sullo sfondo di scenari tanto suggestivi quanto inquietanti, con nuove armi e abilità da sbloccare, nonché enigmi da risolvere al fine di scoprire i segreti dietro la piaga che minaccia il mondo.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy Lo splendido artwork principale di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy In uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 25 gennaio La serie investigativa creata da Shu Takumi torna con una nuova raccolta, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, che include in un'unica soluzione tre capitoli di recente produzione, ovverosia Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, oltre a due episodi speciali pubblicati inizialmente sotto forma di DLC. Nello splendore di una grafica efficacemente rimasterizzata, potremo dunque fare la conoscenza del giovane avvocato Apollo Justice e seguire i suoi casi, raccogliendo indizi e testimonianze fino all'aula di tribunale, ma anche ritrovare il buon vecchio Phoenix Wright nelle sue due ultime avventure, insieme ovviamente a un ricco cast di comprimari. Abbiamo provato Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy alcuni giorni fa.

Like a Dragon: Infinite Wealth Ichiban, Kazuma e alcuni degli altri personaggi di Like a Dragon: Infinite Wealth In uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne il 26 gennaio Sequel diretto di Yakuza: Like a Dragon e Like a Dragon Gaiden, Like a Dragon: Infinite Wealth ribadisce la rinnovata formula adottata dalla serie SEGA, con combattimenti a turni in stile JRPG a cui sono state aggiunte alcune interessanti novità, sia per quanto concerne il sistema di movimento durante gli scontri, sia per i mestieri che potremo assegnare ai tanti personaggi del party. La storia vede Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu ritrovarsi alle Hawaii, sorprendentemente alla ricerca della stessa persona. Sulle sue tracce ci sono però anche alcuni malintenzionati, e così la coppia di ex Yakuza dovrà ancora una volta risolvere la faccenda a suon di pugni e spettacolari mosse speciali, sconfiggendo nemici sempre più forti nel tentativo di scoprire la verità. Abbiamo provato la demo di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Tekken 8 Kazuya contro King in Tekken 8 In uscita su PC, PS5 e XSX il 26 gennaio Ultima incarnazione dello storico picchiaduro a incontri targato Bandai Namco, Tekken 8 punta a stabilire nuovi standard e a coinvolgerci con un sistema di combattimento mai così solido, tecnico e divertente, rinfrescato grazie all'aggiunta dell'interessante Heat System: una tecnica che permette di enfatizzare l'efficacia delle proprie mosse per alcuni secondi. Questa e altre novità, fra cui naturalmente l'introduzione di diversi personaggi inediti e un comparto tecnico rinnovato grazie all'adozione dell'Unreal Engine 5, dipingono il quadro di una produzione estremamente promettente, che riuscirà senz'altro a soddisfare le voglie degli appassionati più esigenti: ne abbiamo parlato di recente, nell'ultimo provato di Tekken 8.