Apollo Justice - Ace Attorney Trilogy, siamo tornati a obiettare nelle aule dei tribunali giapponesi

La saga di Ace Attorney inizia nel 2001: si tratta di una specie di visual novel in cui si intrecciano parti investigative a interrogatori nelle aule del tribunale. Uscite per le principali piattaforme Nintendo, le avventure dell'avvocato Phoenix Wright si sono arricchite di due ulteriori episodi (Justice For All e Trials and Tribulations), tutti compresi nella compilation pubblicata su Steam poco più di quattro anni fa. Si può ben dire che si sia trattato di uno dei titoli in grado di sdoganare al di fuori dei confini nipponici il genere dei racconti a video, dando seguito a numerosi spin-off (tra cui The Great Ace Attorney Chronicles) e persino a un crossover con il Professor Layton.

Oggi abbiamo tra le mani una seconda trilogia, intitolata, forse un po' troppo generosamente, ad Apollo Justice. Chiude un cerchio ideale, comprendendo il quarto, quinto e sesto (e per ora ultimo) episodio della saga di Ace Attorney. Gli altri giochi, pur avendo ancora tra i protagonisti Apollo, in realtà non sono dedicati solo a lui: sia Dual Destinies sia Spirit Of Justice segnano il ritorno in prima fila dell'amato Phoenix Wright, che si alternerà, sul banco dei difensori, sia con Apollo che con altri personaggi che si sono incrociati nei precedenti capitoli. In questo modo viene mantenuto un trait d'union tra tutti gli episodi che, pur potendo essere giocati anche in ordine sparso, presentano una gradita continuità dei personaggi che evolvono di volta in volta.