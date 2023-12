GTA 6: l'attore di Arthur Morgan in RDR2 invita il Joker della Florida a godersi la fama finché dura

Ebbene, dopo l'uscita di numerosi video e articoli che collegavano questo NPC con Lawrence, quest'ultimo ha pubblicato un video su TikTok in cui ha dichiarato l'intenzione di voler discutere con Rockstar Games riguardo al suo easter egg in GTA 6. Ben presto le sue intenzioni si sono rivelate: Lawrence ha chiesto alla compagnia un risarcimento di 2 milioni di dollari per aver usato la sua immagine.

Per chi si fosse perso i precedenti episodi di questa peculiare storia, facciamo un breve riassunto. Il primo trailer di GTA 6 include numerosi easter egg e riferimenti a fatti di cronaca reale. In particolare, la sequenza di un fittizio telegiornale annuncia l'arresto di un uomo pieno di tatuaggi sul volto e i capelli viola, che i fan hanno subito ricollegato a Lawrence Sullivan, un criminale reale arrestato due volte per possesso illegale di armi da fuoco e soprannominato dai media il "Joker della Florida", per via della somiglianza con il Joker di Suicide Squad.

Roger Clark , l'attore che ha interpretato Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, ha consigliato a Lawrence Sullivan, aka il Joker della Florida , a godersi la notorietà ricevuta grazie al primo trailer di GTA 6 finché dura, piuttosto che cimentarsi in una causa legale fallimentare contro Rockstar Games.

Il saggio consiglio dell'attore di Arthur Morgan

Come detto in apertura, Roger Clark è intervenuto sulla questione, tramite un video risposta su TikTok in cui ha consigliato a Lawrence di non tentare cause legali senza speranze contro Rockstar Games, dato che "persone come lui hanno provato a querelarli per decenni" senza successo.

Piuttosto, a suo avviso dovrebbe godersi e capitalizzare sulla notorietà ottenuta finché dura, usando anche parole anche piuttosto dure, affermando che non potrebbe ottenere neppure un impiego presso Home Depot (una multinazionale che vende al dettaglio materiali di costruzione, elettrodomestici ecc.) "con quella faccia", riferendosi probabilmente ai numerosi tatuaggi che ha sul viso.

"No, non è vero; non hai bisogno di parlare con loro. Non parleranno con te", ha detto Clark. "Sono decenni che persone come te cercano di fargli causa. Sono avvocati, amico. Sanno esattamente cosa possono o non possono fare".

"Se fossi in te, userei la notorietà che ti hanno appena dato a mio vantaggio e la sfrutterei in qualche modo. Con quella faccia non troverai lavoro nemmeno da Home Depot".

Del resto il consiglio di Roger Clark non è campato in aria. In passato infatti neppure una star di Hollywood come Lindsey Lohan era riuscita a spuntarla in tribunale contro Rockstar Games, che aveva accusato di aver inserito un personaggio femminile simile a lei in GTA 5.