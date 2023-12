GTA 6: il 'Joker della Florida' risponde a suo easter egg nel trailer, 'Rockstar, dobbiamo parlare'

Lawrence Sullivan, conosciuto anche come il "Joker della Florida", ha pubblicato un video su TikTok in risposta all'easter egg a lui dedicato all'interno del primo trailer ufficiale di GTA 6, in cui dichiara che vorrebbe parlare con Rockstar.

Ma andiamo per gradi per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Il primo trailer di GTA 6 nasconde un grandissimo numero riferimenti a fatti di cronaca reali. Tra questi c'è il servizio di un telegiornale che annuncia l'arresto di un uomo dalla capigliatura viola e pieno di tatuaggi.

I fan più attenti hanno subito notato la grandissima somiglianza di questo NPC con Lawrence Sullivan, un criminale reale che è stato arrestato due volte per possesso illegale di armi da fuoco e che è stato soprannominato dai media il "Joker della Florida", per via per via dei numerosi tatuaggi e l'acconciatura verde che ricordando il Joker interpretato da Jared Leto in Suicide Squad.

Ora, questo riferimento non è stato confermato ufficialmente da Rockstar Games, tuttavia Sullivan non ha dubbi: il personaggio è stato modellato a sua immagine.

"Sapete che hanno quel personaggio con i tatuaggi sul viso, sapete a chi si sono ispirati? A me", ha detto. "Basta che mi cerchiate, il Joker della Florida. Sapete di cosa sto parlando", ha detto Sullivan.

"GTA, dobbiamo parlare".

Non sappiamo di preciso di cosa voglia discutere Lawrence con Rockstar Games. Forse un possibile compenso per lo sfruttamento della sua immagine, per quanto trattandosi di una parodia, neppure realizzata in modo perfettamente identico, dubitiamo possa avanzare chissà quali pretese.