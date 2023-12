Google è al lavoro per migliorare la gestione delle fotografie con Pixel Fold

Le stringhe di codice indicate suggeriscono che sarà possibile utilizzare il secondo schermo per fornire al soggetto inquadrato un'anteprima dell'immagine , consentendo un maggiore controllo senza la necessità di istruzioni vocali da parte di chi scatta.

Rappresentando il primo tentativo di Google nel campo dei foldable, è in parte giustificato che, in Google Pixel Fold, l'utilizzo del doppio schermo sia limitato per ora alla modalità interprete di Google Traduttore.

Piccoli passi

Ufficializzato durante il keynote di apertura del Google I/O 2023 in data 10 maggio 2023, Google Pixel Fold non è ancora disponibile in Italia

Il codice, tuttavia, suggerisce anche alcune limitazioni potenzialmente imposte da Google: innanzitutto, la modalità Dual Screen potrebbe non essere attivabile quando il dispositivo è in modalità risparmio energetico.

In secondo luogo, la stessa potrebbe essere disabilitata in condizioni di elevate temperature per evitare il surriscaldamento del telefono.

Attualmente, la funzione dual screen non è ancora attiva su Pixel Fold, ma è probabile che verrà implementata in un prossimo aggiornamento dell'app fotocamera.

Pixel Fold, il primo dispositivo pieghevole di Google, è stato annunciato a maggio durante il Google I/O e al momento è disponibile solo in America e in alcuni territori europei come la Germania con un prezzo che parte da 1.899 euro per la versione da 256 GB e sale a 2.019 euro per quella da 512 GB.