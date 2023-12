eFootball 2024, scopriamo in anteprima tutte le novità dell'aggiornamento di dicembre

A qualche mese dal passaggio all'edizione 2024, avvenuto soltanto a settembre, Konami è in procinto di pubblicare un corposo aggiornamento che è stato al centro di un incontro a porte chiuse, durante il quale abbiamo potuto scoprire tutti i dettagli su ciò che verrà introdotto - ovviamente in forma assolutamente gratuita - nel corso della giornata di oggi. Ecco, di seguito, tutte le novità dell'aggiornamento 3.2.0 di eFootball 2024 .

Presentando al mondo il suo nuovo calcistico free-to-play, fin dal principio Konami fu abbastanza chiara sul fatto che eFootball, arrivato sul mercato supportato da un pacchetto di contenuti che non temiamo a definire disarmante, però sarebbe stato supportato con costanza e nel tempo. Questa promessa, stretta con una delle community più appassionate nel novero dei videogiochi sportivi, non è mai stata tradita dal publisher giapponese, tant'è che sulle nostre pagine torniamo spesso a parlarvi degli aggiornamenti e delle novità che il gioco riceve, ad anni dalla sua pubblicazione.

Una nuova modalità, la My League

La My League non ambisce a sostituire la Master League, ma è sicuramente un'ottima aggiunta al catalogo di modalità di eFootball 2024

Nel corso degli anni il team che si occupa di eFootball ha avuto come interlocutore diretto l'affezionata community che circonda lo storico brand di Pro Evolution Soccer, eppure una delle richieste che i giocatori hanno rivolto più spesso a Konami, ovvero quella di poter tornare ad allenare una squadra nella leggendaria Master League, è sempre rimasta categoricamente inascoltata.

L'impressione è che Konami stia però prendendo in seria considerazione il suo reintegro, perché la novità in assoluto più rilevante di questo aggiornamento di dicembre è legata all'introduzione della My League, una modalità nuova di zecca in cui potremo iscrivere il nostro Dream Team a un vero e proprio campionato che si disputa contro l'IA, giornata dopo giornata. Questi tornei, che potranno essere giocati in qualunque momento e senza restrizioni di sorta, comprenderanno fino a 38 incontri in base al tipo di campionato selezionato, e saranno affiancati da un'effettiva classifica, dedicata a seguire le performance dei club partecipanti.

Nella My League, dopo un certo numero di incontri, si affronteranno squadre più forti, per simulare la presenza di partite di cartello

Non solo, gli utenti avranno inoltre l'opportunità di ricevere in prestito alcuni giocatori della squadra che hanno scelto, in modo da poter schierare nel proprio Dream Team l'organico di una squadra realmente esistente. Konami non ha lasciato nulla al caso, e con il chiaro obiettivo di rendere il più autentica possibile questa modalità, ha anche introdotto un sistema di meteo dinamico che stabilirà le condizioni meteorologiche delle partite in base al luogo e al momento della stagione in cui si giocano. Infine, non potevano mancare dei nuovi filmati realizzati ad hoc per celebrare i vincitori, che si troveranno in campo ad alzare la coppa nel caso doveste prevalere su tutti gli altri club del campionato.

È tanto banale quanto evidente che la My League non ha niente a che vedere con la Master League, eppure non possiamo che considerare il suo esordio come un primo, importante passo verso il suo atteso ritorno. Chissà, magari potrebbe mancare meno di quanto pensiamo.