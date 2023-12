Nintendo Live Tokyo 2024 cancellato ed eventi esport rinviati a causa di minacce a staff e pubblico

Nintendo ha deciso di cancellare l'evento Nintendo Live Tokyo 2024 e di rinviare una serie di manifestazioni esport a causa di una serie di minacce inviate ai dipendenti della compagnia, che poi si sono estese agli spettatori e lo staff di questi eventi, che hanno destato grande preoccupazioni sulla sicurezza.

Nello specifico, sono stati rinviate le finali dei tornei di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe e i rispettivi campionati mondiali in programma per il 2024. Invece, l'evento Nintendo Live Tokyo 2024, una manifestazione aperta al pubblico in programma per il 20 e 21 gennaio, è stato cancellato definitivamente.