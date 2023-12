Black Widow: il cosplay di eiastarr ci mostra l'eroina Marvel in pieno movimento

Il lato cinematografico del mondo Marvel è in un momento difficile, sotto più punti di vista, ma la passione dei fan per i supereroi non si spegnerà mai. I personaggi più amati continuano a rivivere in più formati, compresi i cosplay. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Black Widow realizzato da eiastarr.

eiastarr ci propone un cosplay di Black Widow in versione con tuta nera. Rispettando lo stile del personaggio, eiastarr ci propone la Vedova Nera in azione, con anche uno scatto in puro movimento. Black Widow è un'agente altamente addestrata pronta a colpire in qualsiasi momento e questo cosplay ce lo fa comprendere.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Widow realizzato da eiastarr? Il personaggio Marvel è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?