GTA: The Trilogy a confronto su iPhone, PlayStation e Xbox nel video di Digital Foundry

GTA: The Trilogy è protagonista dell'ultimo confronto realizzato da Digital Foundry, che ha messo una di fianco all'altra le versioni iPhone, PlayStation e Xbox dei tre classici di Rockstar Games inclusi nella raccolta per capire cos'è cambiato rispetto al tanto criticato lancio di due anni fa.

Disponibile su iOS e Android dal 14 dicembre, gratis per gli abbonati a Netflix, GTA: The Trilogy impiega su mobile un sistema di illuminazione che cerca di riprodurre i colori originali, adottando soluzioni per certi versi efficaci ma comunque distanti dallo stile che caratterizzava GTA 3, Vice City e San Andreas su PS2.

Inevitabilmente, rispetto a PC e console su iOS il livello di dettaglio e, in generale, la qualità degli asset risulta inferiore, gli effetti sono stati semplificati sotto diversi aspetti, ma i valori relativi alla risoluzione in combinazione con lo schermo di dimensioni ridotte ci mettono una pezza.