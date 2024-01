Stellar Blade: ShiftUp svela la modella usata per la protagonista Eve nel gioco PS5

Come spiegato nel messaggio, "In Stellar Blade, il corpo della nostra protagonista Eve è stato basato su una scansione 3D della modella coreana Shin Jae-eun.

In qualche modo, sembra che Stellar Blade sia diventato uno dei giochi più attesi del 2024, e la bella presenza della protagonista Eve sembra essere un elemento fondamentale del successo del gioco, pertanto è interessante scoprire chi sia la modella presa come base per la creazione del personaggio, come svelato dallo stesso team coreano ShiftUp.

Uno dei giochi più attesi del 2024 su PS5

Shin Jae-eun in una foto

A quanto pare non si tratta solo di una fonte d'ispirazione o di un riferimento vago all'aspetto della ragazza, bensì di un modello vero e proprio, visto che Eve è stata creata effettuando una scansione in 3D del corpo di Shin.

Ovviamente qualche variazione è stata poi applicata sul modello, ma la base è stata comunque fornita da questa. Con l'occasione, ShiftUp ha inoltre ribadito che l'uscita di Stellar Blade è attualmente prevista per il 2024, come era stato riferito in precedenza, sebbene non ci sia ancora una data precisa.

In base a un nuovo accordo, il team ShiftUp è ora un "second party" di Sony, a dimostrazione dell'importanza assunta da questa produzione, che è un'esclusiva console su PS5. Anche per questo motivo, e vista la mancanza di ulteriori annunci da parte di Sony per il 2024, Stellar Blade è diventato uno dei titoli più in vista e attesi per l'anno appena iniziato.