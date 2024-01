One Piece: il cosplay di Nami di azuracosplays è pronto all'avventura

La storia di One Piece si avvicina lentamente alla conclusione, ma l'opera di Eiichiro Oda è ancora sulla cresta dell'onda, merito anche della serie live action e del remake dell'anime prodotti da Netflix, che hanno avuto il merito di allargare il bacino di fan e di riflesso anche nel ambito del mondo del cosplay. A tal proposito stamani vi proponiamo il cosplay di Nami firmato da azuracosplays .

Un cosplay che ricorda l'estate

azuracosplays ha optato per un cosplay in spiaggia dal sapore estivo, interpretando la versione di Nami dopo il salto temporale di due anni della storia di One Piece, dove la piratessa con un nuovo taglio di capelli, più lunghi e folti, e l'iconica accoppiata bikini e jeans. Si tratta di un cosplay con pochi fronzoli ma sempre di grande impatto, specie quando i risultati sono quelli dello scatto qui sotto, impreziosito anche dall'aggiunta della nave Thousand Sunny sullo sfondo.

Rimanendo in tema One Piece, in precedenza sulle nostre pagine vi abbiamo proposto anche il cosplay di Nico Robin firmato da nelly_laufeyson e quello di Yamato realizzato da Nadyasonika. Rimanendo nei confini di anime e manga, potrebbero piacervi anche i cosplay di Tatsumaki da One-Punch Man di shirogane_sama e quello di Nobara da Jujutsu Kaisen di anastasia.komori.