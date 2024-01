One-Punch Man: il cosplay di Tatsumaki/Kiriko da shirogane_sama è perfetto anche in video

L'associazione tra le due è piaciuta molto e la cosplayer ha deciso di giocare particolarmente con questa interpretazione "doppia". A dire il vero, da quello che possiamo vedere c'è molto più di Tatsumaki rispetto a Kiriko, ma alcune variazioni nell'abito e nell'acconciatura fanno comunque pensare alla versione vista in Overwatch 2, se non bastasse il commento della stessa Shirogane a corredo del video.

È a tutti gli effetti un cosplay di Tatsumaki, ovvero uno dei personaggi più carismatici di One Punch Man, ma è di fatto una sua interpretazione effettuata da Kiriko di Overwatch 2 , visto che quest'ultima ha ottenuto un costume a tema con il personaggio in questione nell'evento crossover tra il gioco e l'anime.

Da One-Punch Man , ma anche da Overwatch 2, arriva questo particolare cosplay di Tatsumaki in versione Kiriko da parte di Shirogane_sama , che sembra essersi ormai specializzata in questa particolare interpretazione duplice del personaggio in questione.

La Tatsumaki/Kiriko da parte di Shirogane

Per l'occasione, la vediamo infatti protagonista di un breve filmato che ci consente di apprezzare in ogni particolare questa interpretazione da parte della celebre cosplayer, che risulta veramente perfetta anche in versione animata.



Tatsumaki (nota anche come Tornado nella versione italiana) è una potente esper in grado di scatenare veri e propri cataclismi con la forza della mente, ed è una delle eroine più forti dell'Associazione degli Eroi. Ha una personalità capricciosa e non tollera che la si tratti con disprezzo, il che genera diverse situazioni divertenti in One-Punch Man.

