Infestation 88 cambia nome in Infestation: Origins dopo le accuse di antisemitismo

La prima versione di Topolino, quella del corto animato Steamboat Willie, è ormai di pubblico dominio e non c'è voluto molto prima dell'arrivo dell'annuncio un gioco horror che lo vede protagonista: Infestation 88. Peccato che abbia già cambiato nome in Infestation: Origins a causa delle accuse di antisemitismo ricevute.

Per chi non lo sapesse, "88" è un codice usato dai neonazisti per scrivere "HH", ossia "Heil Hitler". H è l'ottava lettera dell'alfabeto. Il gioco è incentrato sull'eliminare una versione mostruosa di Topolino e sullo sterminare alcuni ratti usando del gas. Naturalmente il rimando alla propaganda nazista, che ha spesso raffigurato gli ebrei come ratti, nonché alla soluzione finale, con milioni di persone uccise nelle camere a gas, è apparso abbastanza evidente ai più, partendo proprio dal numero usato nel titolo.

Insomma, tre indizi a volte fanno una prova e in tanti si sono preoccupati che quello che sembrava essere soltanto un gioco satirico su Topolino nascondesse in realtà qualcosa di più.

Per rispondere alle critiche, lo studio di sviluppo Nightmare Forge Games ha annunciato il cambio di nome in Infestation Origins, dichiarandosi ignorante sul significato del numero 88.