Legend of Grimrock sta per uscire su Nintendo Switch, dopo dodici anni dalla versione PC

Legend of Grimrock fu lanciato su PC nel 2012. Ora, dopo dodici anni, questo appassionante dungeon crawler in prima persona stile Dungeon Master uscirà anche su Nintendo Switch . Quando? Il 15 gennaio 2024. Sarà scaricabile dal Nintendo eShop.

L'annuncio dell'uscita di The Legend of Grimrock su Nintendo Switch

A dare l'annuncio dell'uscita di questa nuova versione del gioco è stato lo studio di sviluppo Almost Human, che ha svelato anche alcune caratteristiche della versione Nintendo Swithc, come l'interfaccia utente modernizzata e l'ottimizzazione per i Joy-Con.

Per il resto si tratterà di una conversione fedelissima, che non avrà contenuti in più.

Perché però convertire Legend of Grimrock dopo tutto questo tempo? Stando agli sviluppatori, il motivo principale è rigenerare un po' di interesse per la serie, che conta due episodi e che complessivamente ha venduto più di 1,5 milioni di copie. Altro motivo, raccontato da Antti Tiihonen, uno dei fondatori dello studio, è stato la disponibilità di un kit di sviluppo di Nintendo Switch, ottenuto da un programmatore, che ha convinto tutti a dedicarsi al progetto.

Stando a Tiihonen non ci sono dietro motivazioni economiche o finanziarie, ma solo la voglia di divertirsi e la speranza che Legend of Grimrock faccia conoscere a qualcuno il genere.

Per quel che riguarda Legend of Grimrock 2, per ora non ci sono piani di convertirlo per altri sistemi. Probabilmente molto dipenderà dal successo o meno del primo capitolo sulla nuova piattaforma.