LEGO Fortnite: un giocatore ha ricreato il Fosso di Helm da Il Signore degli Anelli: Le Due Torri

Lo scopo principale di LEGO Fortnite è quello di stimolare la creatività, stando alla descrizione ufficiale offerta da Epic Games, ed effettivamente i giocatori si sono messi all'opera per realizzare villaggi ricchi di dettagli o ricreando location di film, serie tv e così via. Tra questi c'è anche il redditor Crownedpepper che si è posto l'obiettivo di creare una sorta di LEGO Il Signore degli Anelli.

Tra le sue prime creazioni c'è ad esempio il "Trombatorrione" del Fosso di Elm, un luogo iconico del secondo film della serie cinematografica, Le Due Torri, dove si svolge l'epica "Battaglia del Fosso di Helm", in cui i soldati di Rohan aiutati da alcuni membri della Compagnia dell'Anello riuscirono a fermare l'invasione dell'esercito di Saruman.

Come possiamo vedere il risultato è sicuramente ottimo, con il giocatore che afferma di essere riuscito nell'impresa utilizzando le costruzioni da castello che si ottengono potenziando il villaggio nel bioma del deserto.

Non è l'unica creazione a tema Il Signore degli Anelli in LEGO Fortnite di Crownedpepper, che ha anche realizzato la minacciosa torre con in cima l'occhio infuocato di Sauron.