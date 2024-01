Hogwarts Legacy batte FIFA dopo 10 anni, è il gioco fisico più venduto in UK nel 2023

L'ultima volta che è accaduto un evento del genere era infatti il 2023, anno di lancio di Grand Theft Auto V, che vide proprio il gioco Rockstar Games primeggiare anche tra i giochi più venduti nel Regno Unito nel corso dei 12 mesi in questione, sempre per quanto riguarda i titoli su supporto fisico.

Sebbene questo possa non risultare particolarmente sorprendente, il dato ha un elemento storico perché si tratta della prima volta, da 10 anni a questa parte, che tale titolo non spetta a una simulazione calcistica di Electronic Arts, ovvero a un FIFA o EA Sports FC 24 .

In base ai dati raccolti da GfK e riportati da GamesIndustry.biz, Hogwarts Legacy è stato protagonista di una notevole impresa sul mercato fisico britannico, risultando il gioco fisico più venduto nel 2023 .

Un evento storico

Hogwarts Legacy è il campione di vendite nel 2023

Il fatto che questo sia avvenuto proprio nell'anno in cui FIFA ha cambiato nome, passando da FIFA 23 a EA Sports FC 24 a causa della cessazione degli accordi di licenza con la federazione, sembra più una coincidenza che altro.

Il risultato sembra infatti legato più al grande successo di Hogwarts Legacy che a un calo nelle vendite del gioco di calcio, che per il resto ha proseguito in maniera piuttosto standard il suo andamento, anche se entrambi i titoli hanno ovviamente risentito del calo generale nelle vendite fisiche rispetto a quelle digitali, ormai imperanti.

Per quanto riguarda le vendite rispetto alle piattaforme, la maggior parte delle copie fisiche vendute nel Regno Unito sono su PS5, con PS4 a seguire e Nintendo Switch piazzata in terza posizione. PC e Xbox sono notoriamente più tese al mercato digitale, dunque la loro percentuale di vendita in ambito fisico è decisamente minore.